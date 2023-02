A pro nás to byla velká příležitost, jak se dostat na návštěvu k hasičům v Prachaticích. S velkým nadšením pro dobrodružství jsme kontaktovali místní hasiče, kteří nám velmi ochotně umožnili prohlídku v jejich hasičské stanici. Již u vrátnice nás čekal usměvavý hasič, který nás vřele přivítal a dovedl nás do garáže, kde jsme viděli hasiče v plném proudu práce. Mohli jsme si tak všimnout, že když zrovna hasiči nejsou na výjezdu, mají spousty práce na stanici, kde se starají o údržbu aut, hasičské stanice a mnoho dalšího. V garáži se nás ujal hasič Karel Pojsl, který dětem předal zábavnou, poučnou a zajímavou formou mnoho informací o povolání hasiče. Po celou dobu mu byl k ruce i hasič František Šmajcl, který názorně předvedl protichemický oblek. Děti byly natěšené. Hádaly, co je asi bude čekat, neboť viděly všechny možné pomůcky. Nejvíce je zaujala výstroj, která při plné výbavě váží 30 kg.