Ani letos tomu ve strunkovické školce nebylo jinak a 7. listopadu děti vyrazily s Bohumilem Chánem, odborníkem na letadla, na projektový den na strunkovické letiště.

Hned ráno děti a pedagogy čekala pěší túra směr letiště. Procházka to byla sice dlouhá, ale zpříjemnilo ji krásné slunečné počasí. Na letišti byl připravený bohatý program v podobě prohlídky letiště a letounů. Děti si mohly jednotlivé letouny zblízka osahat, posadit se do nich a vidět také motorový větroň v akci při vzletu do oblak i s naší paní učitelkou Maruškou. Po prohlídce následovala tradiční drakiáda, za kterou byly děti odměněny pamětními listy. Nakonec už jen zbývala cesta zpět do mateřské školky za rodiči, kteří vyslechli nekonečné zážitky svých ratolestí z opravdu povedeného dne.

Děkujeme, pane Bohumile Cháne, a na viděnou někdy příště.