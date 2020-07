Feng Shui můžeme definovat jako vědu, umění, učení, nauku i filosofii…dá se aplikovat na mezilidské vztahy, zdraví, hospodaření, práci i bydlení…

FENG znamená VÍTR a SHUI symbolizuje VODU. A tak jako vítr a voda, dva nejmocnější utvářející prvky na naší planetě, můžeme jejich krouživý pohyb v prostoru usměrnit. Protože jejich přílišné zrychlení či zpomalení má za následek destrukci a zánik.Účastníci se na setkání dozvěděli, jaká jsou pravidla a opatření k tomu, aby k takové situaci nedocházelo. Feng-shui je věda stará 6000 let a nejstarším zdrojem tohoto učení je KNIHA PROMĚN (I-TING). Tato kniha popisuje utváření světa a vývoj veškerých přírodních (i jiných vztahů) dialektickým spolupůsobením kladné (+) a záporné (-) energie. Tyto energie se nazývají Jang a Jin.

V prázdninové škole osobního rozvoje se učilo, že: Vchodové dveře představují BOHATSTVÍ, proto by měly být v dokonalém stavu - přitahují nám energii do domu. Mohou být vedle nich strážci (sošky, květiny), kteří chrání před negativním působením. V nutném případě nad dveřmi může být zrcátko Pa Kua - ale pozor, ať nenamíříte odráženou energii na jiné, na sousedy!

Chodba představuje MOŽNOSTI. Má být uklizená a volná - takže pozor v létě na zimní kabáty, rozházené boty, krabice. To se z možností stávají překážky.

Kuchyně je životně důležitým prostorem, souvisí s VÝŽIVOU A HARMONIÍ VE VZTAZÍCH - proto i harmonie má být mezi sporákem a dřezem - nikdy ne naproti sobě!

Obývák je CENTREM, energií hojnosti. Co je centrem vašeho obýváku? Televize, krb, sedačka???

Jídelna má na starost TRÁVENÍ. Soustřeďte se na to, co jíte, mějte zde hojnost a hlavně: každý by měl mít své místo!

V ložnici je prostor pro KLIDNÝ SPÁNEK, mějte postel s čelem, opřenou o zeď, a pro oba partnery přístup ke své straně postele. Nikdy nespěte s hlavou pod oknem a nohama ke dveřím- takto se ukládali mrtví!

Dětský pokoj je jako MALÝ BYT: je třeba tam mít prostor na spaní, hraní,učení…tyto části by neměly do sebe přesahovat a ničit jedna druhou.

Koupelna se dnes stává místem relaxace a tomu by mělo odpovídat zařízení. Vybírejte jednoduchý, ale funkční a snadno udržovatelný nábytek. Toaleta ve staré Číně měla podobu díry v zemi, která skutečně pobírala množství okolní energie. V současné době se s naší moderní toaletou nemusíme příliš bát. Stačí zavírat poklop. Co však považujeme za riskantní uspořádání, které je třeba řešit, je toaleta naproti hlavním dveřím. Dveře toalety by měly být co nejméně výrazné, ideálně splývat barvou s okolní zdí.

Každá část domu, bytu, má svůj sektor a my jej můžeme posílit. Například sektor, kde jsou STRÁŽCI, můžeme posílit fotografiemi předků, soškami andělů, nebo duchovních bytostí. Tam, kde je sektor MOUDROSTI, můžete dát knihovnu, postavit bibli, dát obrázek s citátem. Sektor SLÁVY posílíte diplomy, oceněním či poháry za nějaká vítězství.

Jiří Gabriel Kučera