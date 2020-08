Světová zdravotnická organizace popisuje zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální a duchovní/estetické pohody. Proto se účastníci Prázdninové školy osobního rozvoje, podpořené městem Prachatice, zamysleli nad tím, co je to zdraví?

Prázdninová škola osobního rozvoje. | Foto: Jiří Gabriel Kučera

Jaké je zdraví fyzické (tělesná pohoda, funkčnost organismu, nepřítomnost nemoci), psychické (odolnost a subjektivní spokojenost), sociální (pohoda ve vztazích) i duchovní zdraví (láska, porozumění)?

Dalším tématem byly faktory, které tyto složky ovlivňují (strava a pohyb/odpočinek, mysl a emoce, zvládání stresu či typ osobnosti, práce vs. životní poslání). A hlavně to, zda se dokážeme zbavovat toho, co nefunguje. A tak podle přísloví Indiánů z kmene Dakotů, jsme se podívali na to, že „Když sedíš na mrtvém koni, sesedni“. Mnoho lidí to neumí, vytváří strategie k oživení nebo „pochopení“: