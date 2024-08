Tábor plný aktivit zaujmul jak děti, tak dospělé. Nechyběla pravidelná ranní rozcvička (i s Deníky Prachaticka), výlety do lesa, a především k vodě, plavby na lodičkách (kajacích, paddleboardech), závody s lodičkami, táboráky se zpěvem a hrou na kytaře, ale i opékáním vuřtů. Nechyběly sportovní aktivity – fotbal, badminton, pin pong, házená, plavání, vodní bitky a potápění, ale i na závěr táborová olympiáda (tentokrát se soutěžilo v moderním pětiboji). Nebo kreativní dílny pro všechny generace. Letošní rok byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody Rokem motýlů, a tak se motýli vyráběli, kreslili, a s motýly se i soutěžilo. Po celou dobu tábora (většinou o poledním klidu) se vyráběly náramky přátelství z bavlnek, provázků. Vystaveny byly obrázky technikou malovaných technikou acrylc pouring. Šily se sukně na africký den. Na vycházkách došlo na stavby z přírodnin – stavění domečků pro skřítky …Zařazena byla i noční hra, nechyběla večerka!

Tábor přivítal i tři zajímavé hosty s programy: Jiřího Macharta s kolegyní ze Střediska enviromentální výchovy Vimperk Národního parku ŠUMAVA, kteří si připravili na celé dopoledne v učebně pod širým nebem řadu zastavení zaměřených na přírodu a život v NPŠ (pozorování dalekohledem v lese, zkoumání rostlin pod mikroskopem, skládání lota, puzzlů, lovení, ale i mnoho informací o Roku tlejícího dřeva (tlející kmeny stromů jsou domovem pro tisíce druhů bezobratlých živočichů, hub a mechorostů). Přijela i africká tanečnice PENNY, která náš tábor navštívila s přítelem panem Novákem (který vyrábí africké bubny a procestoval s Penny kus světa). Nejprve si s dětmi a dospěláky povídala o Africe, pustila film a pak ukázala Afriku na fotografiích venku. No a venku se také tancovalo, bubnovalo, barevnými látkami se to jen hemžilo, na hlavách se nosily misky a mluvilo se 4 jazyky, zpívalo … Třetím hostem byl kouzelník Martin Čejka, který vystupuje pod mottem: Ve světě kouzel je vše možné“ a tak vykouzlil šátky, mince, tekoucí vodu z ucha, bowlingovou kouli, ale i holoubka, ve vteřině vymaloval kouzlem obrázky v omalovánkách. Ocenil i pomocníky medailí kouzelnického pomocníka.

Tábor již několik desítek let vede Blanka Venderová, z Prachatic s kamarádkou Jarkou Vlkovou, z Kardašovy Řečice. Na mnohých částech programu se podílí i další rodiče, prarodiče, (ale i děti). Irena Pilečková s Bětou Tušerovou se ujímají vždy organizovaní sportovních aktivit, Jaruška Vlková a Jiřinka Makasová výtvarným technikám, manželé Kalčíkovi pak korálkování, ale i další ukazují svůj um, dovednosti. Stejně tak společně hledají sponzory na ceny do soutěží a závodů. A že jich letos bylo. Velká spokojenost a poděkování patří i společnosti Přátelé dětí Aleně Voldřichové a Lence Dostálové a panu kuchařovi s celým týmem „To jsme zas přibrali“

Jediné, ale to nebylo jen u nás, bylo nebezpečí bodnutí, píchnutí od včel a vos. Do konce tábora jsme napočítali 48 bodnutí /všechna byla zažehnána „babskými a posléze i lékařskými radami.“ Některé z dílčích aktivit a drobnosti do soutěží, pomůcky (ať je to píšťalka, křížovky, baterka, sladkost, tužka … vždy potěší a nejen děti) zajistili samotní účastníci a město Prachatice, Policie ČR Prachatice, společností KreBul Prachatice, Technické služby Prachatice.