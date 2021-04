Několik desítek lidí, několik desítek pytlů. Taková byla kampaň Ukliďme si Česko v Prachaticích, do které se zapojili jak zaměstnanci Městského úřadu Prachatice, tak příznivci SeniorPointu Prachatice, občané města. Přes 4 desítky pytlů bylo vydáno společně s rukavicemi, provázkem, hygienickými kapesníčky a nálepkou Ukliďme si Česko, Prachatice.

Úklid Prachatic. | Foto: Poskytla Hanka Rabenhauptová

Během nejen celé soboty 27. 3. 2021, ale i dny před a po sobotě a vlastně stále, nám dochází fotografie, na kterých je zřejmé, že část města byla uklizena. A věřte, zbývá mnoho lokalit, které by bylo třeba douklidit. Letos jsme nechali na každém z nás, jaký kus města, a okolí uklidí. Někdo si ale o lokalitu řekl, tak například dvě ženy, které se zapojily uklízely u vlakového nádraží, další dvojice zase v areálu lesních her, jiná skupinka směr na lázně … snad by bylo jednodušší věci, které již nechceme, vhazovat přímo do popelnic, kontejnerů, či košů … Co vy na to?