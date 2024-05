Prachatičtí senioři zúčastnili Seniorského kvízu ve Strakonicích, který pořádala Krajská rada seniorů Jihočeského kraje. Dvaadvacet týmů z celého Jihočeského kraje se sešlo v Kulturním domě, aby prověřilo své znalosti.

Tým prachatických seniorů si soutěžní kvíz náležitě užil a už se připravuje na příští. | Foto: Jakub Imbera

Jakub Imbera, ze společnosti KreBul, byl pověřen vedením celé prachatické skupiny. „Za město Prachatice se kvízu zúčastnilo družstvo z Komunitního centra Na půdě Prachatice, kteří se na kvíz připravovali úterní zvídavou historickou procházkou po Prachaticích. Druhým družstvem byla skupina seniorek z organizace Senioři ČR, MO Prachatice, které na kvízu reprezentovaly v týmových tričkách a také se v rámci komunity na akci připravovaly průběžně," popsal Jakub Imbera přípravy.

Po úvodních slovech, které měli starosta Strakonic Břetislav Hrdlička, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová, senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala, už se začalo soutěžit. Účastníci soutěžili v deseti okruzích – Jihočeský kraj, Zapomenutá slova, Znalosti ze základní školy, Evropská unie a další. Každý okruh obsahoval deset soutěžních otázek, na které mohli odpovídat do záznamového archu v časovém limitu deset minut. Všechny soutěžní týmy zvládaly odevzdávat záznamové archy v daném časovém limitu, avšak atmosféra byla velmi napjatá. Každý si přál mít co nejvíce správných odpovědí. Prachatičtí zástupci vzorně reprezentovali a kvíz si patřičně užili. Některé otázky byly zapeklité a mají tak poučení do příště, na co se zaměřit.

Gratulujeme vítězům z Milevska.