„Hokej je populární sport. Hraje se na ledě a hráči se snaží dosáhnout cíle proti týmu soupeře pomocí hokejového puku a hokejky. Ke slavným jménům a ikonám hokeje patří např. Wayne Gretzky, Sidney Crosby. I Česko má slavná hokejová jména jako Jaromír Jágr nebo Dominik Hašek. Tak nějak začínalo páteční cvičení v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.

V Domově seniorů Mistra Křišťana zažívají obyvatelé krásné dny, tentokrát si zahráli hokej. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Tématem cvičení seniorů v minulém týdnu byl jak jinak než sport, zimní sport, hokej. Díky zapůjčení hokejek ze ZŠ Národní v Prachaticích bylo cvičení sice bez ledu, ale opravdové. Nejprve popovídání o sportu, mnoho z přítomných si vzpomínalo i na jména Karel Gut, Bukač, dokonce k dispozici byla fotografie z roku 1938. Ženy dříve povětšinou sledovaly hokej se svými muži, ale také se přiznaly, že hokej s „klukama“ hrály na rybníku. Všude tam, kde byl led, a ten byl na mnohých místech.

Poté následovala rozcvička. a nakonec zápas. Sice nebyl 3 x 20 minut, ale byl dle fyzických možností každého zúčastněného. K dispozici byla i hra stolního ledního hokeje. Věřte, že vidět a slyšet 101letou paní Věru, či 90letou paní Žofii jak pokřikují: „Kdo neskáče není Čech, hop. hop, hop“, jak se natahuje paní Blaženka anebo hraje vysokou holí paní Jitka, bylo báječné. Prostě to byla skvělá podívaná a věřte, to by senioři asi doma nezažili. Díky smysluplným nabídkám v Domově seniorů Mistra Křišťana zažívají obyvatelé krásné dny. Město Prachatice i takové aktivity podporuje.