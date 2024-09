Koordinátorka firemního dobrovolnictví Městského úřadu Prachatice se spojil ve středu 17.9.2024 s Dobrotýmem Jihomoravského dobrovolnického centra s ředitelkou Kateřinou Petrášovou a požádala o tip kam správně nasměřovat případnou pomoc, co vybrat a kam dovézt. Poté následovalo spojení s Dobrovolnickým centrem Prachatice ředitelem společnosti KreBul Zdeňkem Krejsou a koordinace sbírky.

Sbírka byla vyhlášena 18. září na dvou místech, na Městském úřadu Prachatice v rámci firemního dobrovolnictví a v Dobrovolnickém centru Prachatice společnosti KreBul Prachatice. V pátek 20. září byla sbírka ukončena s nádherným výsledkem. Zaměstnanci téměř všech odborů, někteří jednotlivci již přispěli finančně na různé sbírky, jiní ve svých obcích na sbírky vyhlašované jinými organizacemi Městského úřadu Prachatice a Základní odborová organizace Městského úřadu Prachatice. Sesbíráno bylo 622 kusů materiálu jako rukavice, dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, hadry, jary, prášky na praní v celkové hodnotě 30 248,- Kč. Dalších 6 beden od banánů nasbíralo s dobrovolníky Dobrovolnické centrum Prachatice.

Ještě v pátek 20. září v podvečer byla dobrovolníky z DC Prachatice přeložena sbírka z úřadu do dvou aut společnosti KreBul, která mířila v sobotu na Slovensko a aby nejela napůl prázdná, tak byla do posledního místa vytížena. Moc, moc děkujeme za dopravu. V sobotu 21. září byla v poledne celá sbírka odvezena do Brna. Sbírka nejen našeho úřadu, ale také dobrovolníků z města a samotného KreBulu, kteří požadovaný materiál donesly do KreBulu. Skvělá práce. Zdeněk Krejsa, Jakub Imbera a Jiří Gabriel Kučera z KreBulu odevzdali sbírku na sběrné a doporučené místo, do stanu před Masarykovou univerzitou, Filozofickou fakultou v Brně, odkud odjíždělo auto za autem do postižených míst, kde si pomoc vyžádali.

Všichni koordinátoři máme radost, že během 3 dnů jsme společnými silami a dobrou organizací alespoň trochu pomohli těm, kteří to potřebují. byť trocha, ale vše se zvládlo během 3 dnů.

Jasná, rychlá, konkrétní pomoc. Všem zapojeným dobrovolníkům děkujeme.