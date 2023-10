V pondělí 2. října v rámci Týdne sociálních služeb v ČR, tedy i v Prachaticích se uskutečnil Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Národním domě v Prachaticích.

Puzzle pokřtil starosta Prachatic Jan Bauer, koordinátorka sociálních služeb v Prachaticích Hanka Rabenhauptová, která je společně s Jakubem Imberou také tvůrcem puzzle. | Foto: Jakub Imbera, Jana Hulešová, Zdeněk Krejsa

V rámci přehlídky služeb se křtil informační materiál Puzzle, s kontakty poskytovatelů sociálních služeb působících na území ORP Prachatice. Puzzle pokřtil starosta Prachatic Jan Bauer a koordinátorka sociálních služeb v Prachaticích Hanka Rabenhauptová, která je společně s Jakubem Imberou zároveň tvůrcem puzzle.

Starosta města Jan Bauer v úvodu vyzval nejen přítomné, ale i v tištěné podobě Puzzlů, k zapojení se do plánování rozvoje sociálně zdravotních služeb, přizval občany ke kulatým stolům, veřejným projednáváním. „Budeme společně tvořit Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Prachatice pro roky 2024 až 2026 a tedy pokud vám není lhostejné, jak naše služby do budoucna budou vypadat, co budou nabízet, zapojte se,“ vyzval prachatický starosta.

Na přehlídce, která dopoledne byla určena pro školy a odpoledne pro veřejnost, se vystřídalo přes čtyři sta lidí. K vidění a „slyšení“ bylo 46 služeb s 28 fyzicky přítomnými poskytovateli a dalšími. Skvělá účast jak poskytovatelů, tak veřejnosti. Antonín Krejsa, ředitel Střední pedagogické školy řekl: „Je skvělé na jednom místě proprat a utříbit si tolik informací. Jsem rád, že naše škola, studenti zde jsou a jsou nadšeni. Jana Nebesová, učitelka ze ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 přivedla žáky, kteří si prohlíželi jednotlivé stoly, vyptávali se na možnosti svého budoucího zaměstnání v různých zařízeních, vyzkoušeli si různé pomůcky. Klára Kavanová Mušková, ředitelka Chelčického domova sv. Linharta vyzdvihla propojení, spolupráci a možnost fyzicky se potkat s kolegy, se kterými dosud třeba byla pouze ve virtuálním světě.