KreBul zrealizoval koncem měsíce července příměstský tábor „Dobro-družství“ a na začátku srpna „PREHISTORIE“. První byl určený dětem a vnoučatům úředníků Městského úřadu Prachatice, kde se též v rámci firemního dobrovolnictví mohli realizovat samotní pracovníci. Využila se i možnost vyjet na výlet do Zeměráje, který Město Prachatice nabídlo veřejnosti jako prázdninovou volnočasovou aktivitu.

Druhý byl pro dětskou veřejnost o pravěku. Je to období mezi prvním nalezením kamenných nástrojů až po první písemná sdělení. A malí „andrtálci“ z KreBulu si vyzkoušeli, jaké je to žít v pravěku.

„Dobro-družství“: Ještě po skončení tábora možná v hlavách dětí i vedoucích zněla melodie dobrodružných filmů. Dobro-družství, příměstský tábor, který realizovala KreBul, o. p. s., neměla žádného záporáka, nemuselo se bojovat s žádným zloduchem, přesto se nikdo nenudil. Inspiraci k hrám jsme čerpali v devadesátých letech, část programu šili na míru přímo dětem a jejich zájmům a výlet s možností využít všechny atrakce byl třešničkou na dortu. Přesah tohoto tábora byl především v zapojení úředníc (jmenovitě Vlaďka a Mirka), které připravily část dopoledne pro děti a odměnily je i drobnými dárky. Děti se během tábora proměnily v piráty a zahrály si hru lodě, soutěžily na co nejrychleji slízané lízátko, vyjely do Zeměráje, vytvořily erb, vypisovaly slova na zádech ostatních, zahrály si na detektivy, setkaly se s nevidomou Maruškou a psem Boogie, přivítaly Sultána, který neměl rád nějaká písmena, skládaly zprávu, vešly do kasina a celý týden si hrály.

„PREHISTORIE“: Od vtažení do minulosti skrze archeologii, kdy hledali v odlitcích kostičky, po lezení v jeskyni, malování v ní, nalezení dinosaurů, odlévání stop dinosaurů, vytváření hliněných sošek, hledání potravy, hlídání své věže, zahrání si „Velké dinosauří hry“ či „Andrtálče, nezlob se“, zapalování ohně a pečení „šavlozubého vepře“, ale především i přeskoku do budoucnosti, kdy si sami vyzkoušeli, jaké je to být ve filmovém studiu. Přenosový vůz dorazil v rámci projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ z Nerudovky ve Vimperku. Táborníci se tak proměnili v televizní štáby, které si vyzkoušeli práci s televizní technikou, natáčet rozhovor a další záběry a ty si hned na místě sestřihat, upravit zvuk a zpracovat. Aktivita byla pro všechny velmi zajímavá a poděkování patří lektorům – učiteli Petru Krejsovi a Františku Martanovi, bývalému žáku školy. Poděkování patří také KIS Prachatice za spolupráci při zajištění celé akce. Děkujeme i mamince dvou dětí, která připravila svačiny na závěr tábora – palačinky a Marii Mrázové a vodící fence Boogie za návštěvu.

Je jedno, jestli je člověk dítě nebo dospělý, dobrodružství může být za každým rohem a v každé aktivitě a bude bavit pořád. I když jsme nezachránili svět, nebojovali s dinosaury, nevešli do říše mrtvých, nestali se hrdiny v maskách…přesto vznikla nová přátelství, zážitky, které formovaly osobnost, předány byly důležité hodnoty do života a každý dostal příležitost ukázat ze sebe to nejlepší.

Jiří Gabriel Kalima, Zdeněk Krejsa, KreBul Prachatice