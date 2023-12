Vánoce nám pomalu klepou na dveře. V Paraplíčku jsme prožili krásný předvánoční čas, který byl umocněn nejenom vánočními koledami, ale také radostí při čekání na Ježíška.

Než se dočkaly Ježíška, užily si děti z MŠ Paraplíčko spoustu zábavy. | Foto: Se svolením Mariky Šmajclové

V polovině prosince se v Paraplíčku děly velké věci. To vše zahájil tematický den pod vedením paní učitelek Bohuslavy Jindrákové a Štěpánky Machové Žižkové, které si pro celou školku připravily pestrý program. Po celé školce byly rozmístěné stanoviště, kde každým krokem byly děti blíž ke Štědrému dni.

Nejdříve si každá třída ozdobila svůj vánoční stromeček, poté poznávaly tradiční zvyky jako je rozkrajování jablíčka, házení střevíčku, pouštění lodiček a mnoho dalšího až po samotné zakončení, kdy se vydaly po obtížné cestě do Betléma. Děti si toto dopoledne moc užily a přivoněli si k Vánocům.

Do vánočního Paraplíčka jsme vtáhli i naše milé rodiče, prarodiče a blízké, pro které si děti připravily společnou besídku. Ve venkovním atriu školky zaznívaly housle, klávesy, kytara, flétna, a především dětský zpěv. Bylo to kouzelné odpoledne. Všechny přítomné to nejenom naladilo na vánoční atmosféru, ale také pohladilo na duši a rozhýbalo v bocích. Závěrečné řeči se ujala paní ředitelka Helena Turková Kubátová, která popřála všem krásné Vánoce.

Nadílka byla veliká

Vyvrcholením předvánočního času v Paraplíčku byl příchod Ježíška. Čekání jsme si zkrátili loutkovým divadlem „O třech kůzlátkách“, kterou si pro naše děti připravily paní učitelky Lenka Cháberová, Jana Pešková Loukotová a Martina Lišková. Kůzlátka se od vlka nenechala napálit a všechno dobře dopadlo. A zazvonil zvoneček… A už tu byl Ježíšek! Tak honem rychle k vánočnímu stromečku, jestli nám tam nenechal nějaké dárky. A představte si, že ano a mnoho! Děti v Paraplíčku byly totiž moc šikovné a hodné, proto si také zasloužily bohatého Ježíška. Prožili jsme radostné dopoledne u vánočního stromku. Děti objevovaly, s kterými hračkami si budou hrát jako první. A tím to ještě nekončí…

Děti v prosinci prožily ještě další společenské a kulturní akce, které se konaly mimo školku. Vydaly se například do Městského divadla Prachatice na vánoční balet nebo na pohádku „Hlídali jsme Ježíška“. Dále navštívily vánoční koncert v Základní umělecké škole Prachatice a také vánoční výstavu v Muzeu českých loutek a cirkusu. Zúčastnily se výukového programu „Od adventu do Vánoc“ na Dřípatce a také v Městské knihovně v Prachaticích „Skřítkové z knížek“. A v neposlední řadě nezapomněli ani na babičky a dědečky v Domově seniorů Mistra Křišťana, kde zatancovaly a zazpívaly vánoční koledy.

Nechyběla ani vánoční procházka, při které se obdivovala místní krásná výzdoba. Je až neuvěřitelné, jak ten prosinec rychle utekl. Prostřednictvím těchto všech akcí jsme si to v Paraplíčku náramně užili. Dětem svítily oči radostí. A nám všem přítomným v Paraplíčku hřálo u srdíčka, neboť společná radost a láska náleží přece k Vánocům. Nenechte se semlít každoročním shonem, ale zastavte se na moment a prožijte společné chvíle s rodinou. Radujte se z maličkostí, tak jako ty děti, co září štěstím. Krásné Vánoce.