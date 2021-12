Zdena Hrůzová byla ve finále Babička roku 2020. Po získání ocenění si řekla, že je škoda, že i dědové nemají svoji soutěž, a tak vymyslela pro rok 2021 nultý ročník soutěže Super děda 2021.

V Prachaticích poprvé volili Super dědu. | Foto: Hana RH Rabenhauptová

Do soutěže přišlo celkem osm nominací, které ve svém hodnocení měly nejen roli dědů, ale také další aktivity, jako tanečníci, muzikanti, turisté, organizátoři, zpěváci, přátelé a kamarádi. Do finále se dostali pánové Hrůza, Dolejš, Tischler, Ludačka, Sekáč, Jiroušek, Penc a Král.

Hodnotilo zhruba padesát seniorů, tedy spíše seniorek, a to velmi zajímavým způsobem: všem byl na setkání rozdán oříšek, který vhazovali všichni do sklenice, pak komise spočítala a vyhlásila výsledky. Oříšky byly posléze snědeny!