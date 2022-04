Každý z vás se jistě někdy stal dobrovolníkem, a to i přesto že neměl podepsanou žádnou smlouvu, nebyl nikde veden. Řada lidí působí jako dobrovolníci i bez této formální podoby a pomáhají všude tam, kde je to potřebné. Také v Jihočeském kraji je dobrovolnictví na dobré cestě. Funguje zde řada organizací, které s dobrovolníky pracují, využívají je ve svých činnostech. A není to pouze věcí sociálních služeb – dobrovolníci pracují i v nejrůznějších ekologických projektech, sportu, kultuře.