Ani čtvrtý den našeho příměstského tábora nás počasí nešetřilo a většinu našeho pobytu v Novém údolí propršelo. Díky panu Pavlu Kosmatovi ze Stifterova pošumavského železničního spolku byl ale den s vláčky perfektní! Děti se projely po nejkratší mezinárodní železnici až do Německa. Také úspěšně obstály ve zkoušce drážního skřítka, za což byly pasovány a dostaly diplom. Čaj ve vyhřátém vagónu a oběd v místní restauraci nám udělali dobře v bříškách a dle řádění ve vlaku při zpáteční cestě nikoho ani další deštivý den neunavil.

Středa byla jediným slunečným dnem z celého týdne a my se seznámili se sympatickými obyvateli Pohádkové kovárny v Selibově. Čertíci, vodníčci i dráčci jsou už nyní naši kamarádi. Společně s Karkulkou jsme vyrobili dáreček pro svoje maminky, pohádkový dědeček nás provedl po své kovárně a při cestě domů jsme se ještě zajeli trošku vyřádit na Stezku čápa Vodňana do vodňanského lesoparku v Zátiší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.