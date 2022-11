Díky podpoře Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsme v letošním roce mohli připravit pobytové tábory i víkendové akce pro děti přímo z oblastí Ukrajiny zasažených válečným konfliktem. Naším cílem bylo umožnit dětem odpočinek od náročné reality jejich životů, od stresujících vzpomínek, v některých případech i únik z městských ubytoven do přírody.

Dva tábory se konaly o prázdninách v malebném prostředí údolí řeky Blanice, víkendovky pak v podhůří Šumavy. Program jsme připravili ve spolupráci s Církví bratrskou z Husince, děti čekaly různé letní aktivity a zážitky - výlety na rozhlednu i pěvecký koncert, grilování i hry.

Zářijový Světový den první pomoci jsme si připomněli stylově, a to výukou první pomoci. S dětmi jsme se naučili, jaké číslo volat v případě nouze v ČR, jaké číslo je mezinárodní, a postupy první pomoci. Všechny děti se aktivně zapojily, a při závěrečném kvízu si právem zasloužily odměny v podobě pexes či bloků v ukrajinském jazyce.

„Opět jsme slyšeli příběhy lidí, co mohli utéci z měst zasažených válkou a jejichž domovy již dávno srovnali se zemí. Jsou moc, moc vděční za možnost být zde. Kolikrát jsem chtěl plakat, když jsem slyšel od těch malých dětí, co zažily tam… Dítě by v životě nemělo nikdy potkat takové násilí, tolik zla…“

Za článek děkujeme Zuzaně Pelikánové a za fotky pak Leně Rybakové