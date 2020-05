Radka Třísková z Písku pozvala čtenáře Deníku na virtuální výlet prostřednictvím snímků z loňského roku, které má ve svém archivu. Jedná se o snímky z dubna 2019, tedy přesně rok staré, kdy si zřejmě nikdo nedokázal představit, jaké je to necestovat a nejezdit na výlety. Přesně před rokem vyrazila Radka Třísková do Dobříše, kde navštívila řadu míst. Ty postupně představí čtenářům Deníku.

Zámek v Dobříši. | Foto: Radka Třísková

Na zámku jsem již před pár lety byla, ale na noční strašidelné prohlídce, proto jsem se vydala na zámek za denního světla. Současná podoba rokokového zámku se znaky francouzské architektury pochází z let 1745–65. Až do roku 1945 byl ve vlastnictví rodu Colloredo-Mannsfeld. Po 2. světové válce byl objekt zestátněn a až do roku 1989 sloužil jako Domov spisovatelů. Od roku 1998 je v soukromém vlastnictví. Francouzská zahrada byla loni uzavřená kvůli revitalizaci a je až do července letošního roku.