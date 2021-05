Podívejte se na koláže, které berou dech, tisíce knoflíků tvoří krásné obrazy

Čtenář reportér





Bez jedné rovných padesát koláží z knoflíků, starých krajek, látek a nití Růženy Bílkové ze Čkyně je k vidění do 31.května v prachatickém KreBulu, na Zlaté stezce 145, a to denně od 10 do 17 hodin.

Krása z knoflíků je inspirací. | Foto: Foto: Hanka Rabenhauptová