Podívejte, děti, jak ti draci letí! V prachatické školce vyráběli pány podzimu

Jednoho dne přiletěl do školky Paraplíčko v prachatické České ulici svěží podzimní vítr. Proletěl třídami a všude vyhlásil soutěž „O nejhezčího papírového draka“. Musí být vyrobeni do konce týdne, vítr se vrátí a vyhlásí vítěze. Chtěli to vyhrát všichni, jak by ne! Tak tedy: „Hurá do práce!“

V soutěži O nejhezčího papírového draka uspěli všichni. | Foto: Marta Šáchová