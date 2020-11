Jedná se o cca 600 metrů dlouhou stezku, která návštěvníky zavede do tzv. sukcesních porostů, což jsou přirozeně vzniklé porosty náletových dřevin. Takovéto pozemky, i když působí na první pohled zanedbaně, mají v krajině své místo a dost často jsou domovem celé řady zajímavých rostlin a živočichů. Stejně tak je tomu i tady. Nejzajímavějšími zde žijícími tvory jsou vedle jeřábků lesních i chránění plazi (užovky obojkové, zmije obecné) a obojživelníci (ropuchy obecné, skokani). Z rostlin zaujmou například orchideje kruštíky širolisté.

Návštěvníci se tak na šesti zastaveních, z nichž jedno je situované do nového altánku, dozvědí o zdejších ptácích, rostlinách, o údržbě luk a pastvin, rekultivaci skládky a také o samotném jeřábkovi. Ten všechny návštěvníky celou stezkou provází. Na své si přijdou i ti menší; na každém zastavení jsou pro ně přichystány interaktivní prvky – živočich / potrava / prostředí, zkouška hmatem, mrtvé torzo, pexeso či hmyzí hotel.

Po absolvování stezky je přichystán pro odpočinek altánek, kde se mohou menší ještě zabavit při práci s pracovním listem, který je zde pro ně volně k dispozici.

A tak Vás zveme do Bošic, na již šestou lokalitu, kterou pro veřejnost vytvořila základní organizace České svazu ochránců přírody Šumava díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Po jejím navštívení se můžete vydat do blízké Bohumilické aleje, na naučnou stezku Sudslavický okruh, která slaví letos 10 let od rekonstrukce, k Podlešákovu jilmu na Boubskou, na Velkou Homolku do Vimperka nebo na Alpskou vyhlídku pod Bukovcem.

Naučná stezka začíná i končí na jižním okraji obce Bošice, na úbočí Mařského vrchu. Zde je umístěn altánek (GPS: 49.0842675N, 13.8438342E) a vede odtud i značení.

Kateřina Adámková