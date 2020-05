Počasí přilákalo turisty na Soumarský most

Nápor turistů v předchozích dnech jako, by byl předzvěstí letních dnů. Turistika doma, to je velké motto současných dnů. Soumarské tábořiště se pěkně zaplnilo, a to zejména karavany.

Počasí přilákalo lidi na Soumarský most u Volar. | Foto: Foto: Ladislav Beran