Ve čtvrtek 22. února, v den 80.výročí pádu amerického letadla v blízkosti Lhenic, byla pro nás žáky školy připravena přednáška s názvem "Po stopách Black Magic". Přednáška byla věnována i panu učiteli Mgr. Janu Bumbovi, který s námi už bohužel není…

Beseda k 80.výročí pádu amerického letadla v blízkosti Lhenic pro žáky základní školy. | Foto: ZŠ a MŠ Lhenice

Ve škole nám říkali, že jákákoli třída prošla výukou pana učitele, tak její žáci o této události věděli. Naší generaci se už této příležitosti nedostalo. Tuto přednášku vedl pan L. Staněk - amatérský badatel, který si vystoupení před žáky vyzkoušel poprvé a zvládl to dobře. Dozvěděli jsme se i o dalších letadlech, sestřelených v ten samý den. Přečetl nám i výpovědi místních lidí. Musím ocenit to, jak se někteří lidé v té době zachovali. Pomohli Američanům a to bylo trestné! Pak za to byli posláni do vězení nebo koncentráku. Prostě úžasně statečné gesto.

Celkově byla ta přednáška velmi poučná a tak jsme mohli slyšet, že díky Bohu žili tady lidé, kteří měli v sobě velký kus lidskosti a dokázali pomoci "nepříteli", ale pro nás příteli. Jsem ráda a teď už vím, že by se nemělo zapomínat.

Šarlota Šístková, žákyně 9. třídy ZŠ Lhenice