„O Vánocích nesmí být lidé sami. Nejlepší je, pokud tyto svátky tráví v kruhu rodiny. Někdy to však nejde, a proto jsme se rozhodli všem těmto lidem pomoci a zpříjemnit jim letošní Vánoce. A čím jiným, než doma napečeným cukrovím, do kterého dáte lásku a ta pak provoní domovy,“ vysvětlila Pavla Pivoňka Vaňková, zakladatelka iniciativy Pivoňka.

Perníčky iniciativa odvezla do domova seniorů ve Vodňanech, a to ve středu 22. prosince. „Pečeme je za dodržení všech bezpečnostních i hygienických opatřeních. Přeci jenom tato doba si to žádá,“ vysvětlila Pavla Pivoňka Vaňková, která sama osobně upeče hned několik plechů perníčků.

Pavla Pivoňka Vaňková, zakladatelka iniciativy Pivoňka