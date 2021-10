Prachatický klarinetový soubor slaví v letošním roce patnácté narozeniny. Soubor ve složení Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek, Vít Neužil a Petra Sovová si pro tuto příležitost připravil pestrý hudební program, který představí svým posluchačům, přátelům a zájemcům v pátek 22. října 2021 v Městském divadle Prachatice. Těšit se můžete na nově nacvičený repertoár.

Klarinetový soubor Prachatice. | Foto: Archiv souboru

Klarinetový soubor Prachatice působí v šumavském městě již od roku 2006. Založen byl jako školní soubor místní hudební školy a od roku 2011 působí jako samostatný subjekt. Během let postupně získával své hudební zkušenosti a ty proměnil na dlouhou řadu hudebních cen a ocenění v drtivé většině cen zlatých, které si vydobil na mezinárodních festivalech a přehlídkách ve střední a západní Evropě.

V roce 2018 přizvali prachatičtí hudebníci ke spolupráci talentovanou prachatickou zpěvačku Petru Sovovou. Ta dnes vhodně doplňuje hudební a dramatické zaměření celého souboru. V repertoáru klarinetistů se objevují skladby, zastupující hudební éru od hudby renesance až po swing, jazz, současnou vážnou a populární hudbu, muzikálovou a filmovou tvorbu včetně solových árií známých oper předních autorů světové a domácí hudby. Vyjímkou dnes samozřejmě nejsou vlastní autorské skladby trojice Jan Hovorka, Petra Sovová, Marcela Haspeklová za pomoci ostatních členů souboru.

Z významných událostí historie klarinetového souboru lze mimojiné jmenovat například společný koncert s japonským orchestrem, účinkování na rakouském velvyslanectví, účast na festivalech ve Švédsku, Maďarsku, Polsku, Belgii, Německu, Slovensku, Chorvatsku a samozřejmě úctyhodný počet dvaadvaceti zlatých ocenění. Počet koncertů a vystoupení se k dnešnímu dni blíží k více jak třem stovkám.To vše se podařilo partě dobrých kamarádů, prachatických muzikantů.

Koncert, který se bude konat 22. října 2021 Městském divadle Prachatice od 18.30 hod. nabídne posluchačům především pohled do budocnosti v podobě nově nacvičeného repertoáru, autorských počinů za přítomnosti mladých talentovaných muzikantů, kteří začínají stát po boku ostřílených a zkušených členů souboru. Tedy nepůjde o žádné nostalgické vzpomínání. Představí se také pěvecký sbor bývalých a současných studentek SpGŠ a VoŠ Prachatice. Koncert vzniká za podpory Grant 2021 města Prachatice. Vstupenky lze již nyní zakoupit on line nebo přímo v Infocentru Prachatice. "Jste srdečně zváni a těšíme se na vás"!