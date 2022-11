Do programu oslav vzniku samostatného Československa se zapojili i Plzeňské městské dopravní podniky. Konkrétně na vyhlídkové tratě, které si mohli návštěvníci oslav užít, byly nasazeny historické vozy tramvaj T1, trolejbus Škoda 9 Tr a autobus ŠKODA 706 RTO.

Pokud by vás zajímalo pár informací o samostatných strojích, tak například tramvaj T1 je typ nejstarší československé tramvaje koncepce PCC. Byla vyráběna v 50. letech minulého století podniky Tatra Smíchov a ČKD Stalingrad. Ve výrobě byl nahrazen modernějším typem Tatra T2, v pravidelném provozu byl do 80. let 20. století. Ze stejného časového období také pochází zmíněný autobus Škoda 706 RTO (rámový trambusový osobní ), což je typ československého autobusu, který byl vyráběn národním podnikem Karosa mezi lety 1958 a 1972 (první prototyp již roku 1956).

Jako zástupce historických trolejbusů byl nasazen trolejbus Škoda 9 Tr, jehož první prototyp byl vyroben v plzeňském závodě v roce 1958. Po různých zkouškách byl vůz o rok později zapůjčen do Prahy pro porovnávací zkoušky dvounápravových a třínápravových trolejbusů. Po jejich ukončení byl roku 1960 v Plzni zařazen do pravidelného provozu.

O projížďky v historických vozech byl velký zájem. O tom svědčí i fakt, že většinou jezdily cestujícími narvané k prasknutí.

Za fotogalerii děkujeme Ladislavu Čásovi.