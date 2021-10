V noci z 8. na 9. října se vydala padesátičlenná skupina poutníků na noční 30kilometrový pochod z Českého Krumlova do Českých Budějovic. Diecézní charita České Budějovice touto akcí v rámci Diecézní pouti 2021 symbolicky otevřela oslavy ke 30 letům od svého vzniku.

Pouť k 30 letům Diecézní charity. | Foto: Martina Nováková

„Jedná se o jakousi pouť dva v jednom – pouť ke 30 letům od založení diecézní Charity v rámci Diecézní pouti 2021. Kdo se kolem Charity pohybuje, tak ví, že Charita je občas trochu bláznivá záležitost, a proto vznikla i tato netradiční akce, která nás napadla jako příznačná pro oslavu 30 let Charity v naší diecézi. Každý kilometr symbolizuje jeden rok fungování diecézní Charity. Chci poděkovat všem za odvahu, že s námi jdete tuto cestu, do jejíhož cíle se někteří díváme spíše s nadějí nežli s jistotou, že do cíle dojdeme,“ řekl v úvodu na vlakovém nádraží v Českém Krumlově ředitel Jiří Kohout.