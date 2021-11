“Přijďte společně s námi již podruhé vystoupit ze své komfortní zóny a osvěžit se v chladných vodách Malše!” zve odvážlivce a podporovatele předsedkyně Rosky České Budějovice, Věra Švábová. “A kdy a kam? První adventní neděli v 11 hodin na Malém jezu! Kdo nechce nebo nemůže absolvovat ponor s námi, může nás podpořit i ze břehu,” dodává.

Na účastníky akce čeká malé občerstvení a zajímavá tombola, v níž budou slosováni všichni zaregistrovaní, i ti, kteří se zúčastní online. Registrujte se na zde.

Roska České Budějovice se svým počinem snaží upozornit na to, že tu není jenom Covid-19 a že jeho příchodem ostatní nemoci, bohužel, nezmizely. Chce dokázat všem, že ač jeroztroušená skleróza (RS) závažné, nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, stojí za to s nemocí bojovat a nevzdávat se. “I zdánlivě nepřekonatelnou překážku lze zdolat, nejtěžší je udělat ten první krok, věřit si, že to dokážu a překonat se. A pak to stojí za to!” dodává Pavla Češková, aktivní členka organizace a účastnice ponoru.

Otužilecký ponor si Roska České Budějovice nevybrala náhodou. Že chladná voda pozitivně působí na kvalitu nervových synapsí, vědí lidé s RS z vlastní zkušenosti. A další přínosy? Mimo jiné i posílení imunitního systému a zlepšeníjeho obranyschopnosti jsou v dnešní době víc než aktuální. “Navíc neskutečně prospívá lidské psychice, vyplavuje hormony štěstí, stává se drogou… A pokud je tato blahodárná činnost sdílena s ostatními lidmi, získává úplně jiný rozměr,” nadšeně vypráví iniciátorka akce Věra Švábová.

První odvážlivci se do chladných vod Malše ponoří v 11 h dopoledne a poslední účastníci akce ve 12 h, ale ponořit se může kdokoli, kdykoli a kdekoli, do řeky, rybníka, do bazénu, ale ido sudu na zahradě a svou fotku ze svého počinu přidat na FB a sdílet s Roskou České Budějovice, nebo poslat na mail roska@roska-cb.cz.

Ti, co nenajdou odvahu k ponoru (nebo se ponořit nemohou), ale podpora lidí s roztroušenou sklerózou jim dává smysl, mohou přispět na účetveřejné sbírky: 242164841/0300. Výtěžek z celé akce poputuje právě na rehabilitaci lidí sroztroušenou sklerózou. Přispět lze také přes portál Darujspravne.cz. Zapojit se lze všemi způsoby, jeden druhý nevylučuje.

“Každá podpora se počítá, děkujeme a těšíme se na Vás!” loučí se Věra Švábová.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tentoproces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 22 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. RS je bohužel nevyléčitelná, lze ji jen léky zpomalit a zmírnit její projevy.

O Rosce České Budějovice

Již od r. 1993 pomáhá lidem s roztroušenousklerózou a jejich blízkým aktivně bojovat s nemocí a motivuje je, aby svůj životní boj nevzdávali, už jenom proto, aby si sami mohli uvařit kávu, dojít nakoupit či vzít dítě do náruče…. Vedle medikace hraje v léčbě obrovskou roli rehabilitace a cvičení, a protože v Jihočeském kraji nebylo žádné zařízení, které by plně respektovalo potřeby těchto pacientů, otevřeli jsme v září 2019 rehabilitační a poradenské centrum Rosky České Budějovice s vlastní tělocvičnou. Mimo dosud vykonávané poradenské a informační služby nyní pacientům nabízí i různé typy cvičení uzpůsobené na míru jejich handicapu (rehabilitační cvičení, jóga, cvičení dle Feldenkraisovy metody, posilovací cvičení, kondiční tréninky apod.), nebo si mohou přijít zacvičit individuálně.

Věra Švábová