Jaroslav Pulkrábek přivítal Teodora Bauera, předsedu spolku Rodáků České Žleby, který přiblížil osobnost Rosy Tahedl. Osobnosti, které je věnována životopisná výstava ve Volarské galerii.

Pro mnohé málo známá postava ožívá na mnoha zajímavých stojanech, kde je zachycen její životní příběh. Rodačka z nedaleké vesnice od Volar Dobrá, kde se narodila do rodiny železničáře jako jeho druhá dcera. Příběh, který se dá rozdělit na dobu předválečnou, kdy se věnovala domácímu vyučování, z důvodu tehdejší nezaměstnanosti a učitelkou, kterou chtěla celý život být, se stala až v roce 1938. Začala na Uhlíkově, ale učila i na Knížecích Pláních. Roku 1941 učí v cvičné škole při německém učitelském ústavu, kde působila do konce války. Přišel odsun, který ji minul, avšak učit již nesměla. V roce 1964 se jí podařilo vystěhovat do Německa a po mnoha útrapách i zde se vrací za katedru až v roce 1980 v Rudingu městečku v Bavorsku. Po zbytek života se vrací k rodné Šumavě a Dobré, píše knihy a užívá zaslouženého odpočinku. Její životní cesta končí 14. června 2006 v Bavorském Chamu ve věku 80. let. "Jsem rád, za to kolik vás přišlo a věřím, že výstava bude hojně navštěvována," řekl na závěr Teodor Bauer.

Výstavu navštívilo mnoho osobností z česko-německého spolkového života na úrovni spolupráce několika měst, jako paní Linde Kraliková z Lenory, Jan Schmeler který je synovec paní Rosy Tahedl, žijící ve Strakonicích a Rudolf Paulik, kterého známe z mnoha zajímavých akcí z obou stran hranice. O hudební doprovod se na kytaru postaral František Xaver Pulkrábek, který si texty připravil sám, a moc se mu povedly. Volarská veřejnost přišla v pěkném počtu a nejen hudbě, ale i pěkným slovům poděkovala potleskem. Je to další krok k upevněn česko-bavorských vztahů, které jsou na velmi vysoké úrovni.

LADISLAV BERAN