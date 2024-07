V sobotu 6. července se na hřišti v Podolí uskutečnil již 19. ročník nohejbalového turnaje Osecký dřevo. V turnaji tradičně bojuje deset týmů rozdělených do dvou skupin. Z každé skupiny potom čtyři postoupí do vyřazovacích bojů a vítěz nakonec získá jedinečnou dřevěnou trofej.

Návštěvníci v horkém dni viděli souboje hráčů, kteří do Osek přijíždějí z okolních vesnic a měst – z Prachatic, Husince, Horout, Lažišť a dalších. Sportovci o dřevo bojovali ze všech sil a turnaj tak nabídl dramatickou podívanou.

Mezi finálové boje byla navíc zařazena soutěž pro ženskou část obecenstva a také pro děti. Jak ženy, tak děti ukázaly, jak si poradit s kopáním penalt. Nejlepší ženskou fotbalistkou byla Jiřka Machuldová a nejlepším dětským střelcem Zbyněk Tureček.

V hlavní soutěži byly potom stupně vítězů obsazeny následovně: Luboš Tischler s Josefem Novákem získali 3. místo, na druhém se umístili Láďa Mráz s Petrem Ostadálem a vítězi 19. ročníku se stali horoutští borci Tomáš Machulda a Michal Adamík.

Pro Tomáše Machuldu to byla výhra o to vzácnější, že se mohl vůbec do turnaje vrátit. Z minulého ročníku totiž odjížděl sanitkou s utrženou Achillovou šlachou. S rekonvalescencí a návratem na nohejbalový kurt si ale očividně poradil na výbornou. Gratulujeme.

Tým oseckých nohejbalistů