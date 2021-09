Do závodů se přihlásili téměř všichni žáci školy i někteří pedagogové.

Soutěžilo se v týmových štafetách na zahradě školy. Nejrychlejším třídním kolektivem se stala třída 9. A pod vedením paní učitelky Jany Beyerové. Tito žáci dokázali obhájit vítězství z loňského roku a právem si odnesli pohár i drobnou věcnou odměnu.

Z žáků prvního stupni byla nejrychlejší třída 4. B s paní učitelkou Jitkou Panglovou.

Co je T-Mobile Olympijský běh:

Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

Oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž připomínáme Mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo v rámci individuální výzvy.