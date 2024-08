Celodenní túra začíná na parkovišti u Scheibensattelu a povede na Zwerchecker Steig do Zwerchecku. Poté se skupina vydá po stezce Hraniční stezce s nádhernými výhledy na pozemky bývalých králováckách jenerálů a na Lamer Winkel. Kolem přírodního kina se vracíte na Hraniční stezku, až později odbočíte na turistickou stezku Lo08, která vede do Lohberger Steindl. Poslední část cesty zpět vede po lesní cestě.

Start je v 10 hodin. Přesné místo srazu bude oznámeno při registraci. Procházka trvá přibližně čtyři a půl hodiny, včetně přestávek a informací je to asi šest hodin. Délka túry je asi 13 kilometrů a zahrnuje převýšení asi 550 metrů; je nutná určitá míra jistoty. Nutná je pevná obuv a oblečení vhodné do daného počasí. Zastávky na občerstvení nejsou možné, proto si s sebou vezměte dostatečné zásoby. Z organizačních důvodů je nutné se co nejdříve, nejpozději však den předem do 13 hodin, přihlásit u průvodcovské služby národního parku 0800 0776650.

