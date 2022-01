Zatímco pro západní církev Vánoce první nedělí po 6. lednu končí, pro značnou část pravoslavných křesťanů 6. lednem vánoční svátky teprve začínají. Den zasvěcený Třem králům je ovšem pro většinu z nás především připomínkou dětství, kdy jsme v Betlémech hledali tři exoticky oděné muže přivážející dary narozenému Spasiteli.

A tak nám tento den přináší poslední chvíle nejkrásnějších svátků roku, ale zároveň i přítomnost solidarity a sounáležitosti k potřebným a k dětem.

Do kasiček tří králů mohou lidé přispět po celé České republice, obchůzky tří králů se konají do 16. ledna.

Online do kasičky můžete přispět na: www.trikralovasbirka.cz

Například v Chelčicích na Strakonicku lidé podpořili polovinou vybraných peněz dětské aktivity na Chelčicku a druhou polovinou sociální služby Chelčického domova sv. Linharta.

Ráda bych všem dětským koledníkům i mé kolegyni při obchůzce Petře Tlapové poděkovala za čas a chuť všem rodinám zazpívat a popřát požehnání v novém roce a všem laskavým dárcům děkuji za jejich otevřené srdce a štědrost.

S díky za všechny obdarované v Chelčicích!

