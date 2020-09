Ve Volarské galerii proběhla první podzimní den vernisáž výstavy obrazů Pavla Hubeného a Aleše Šulce. Dvou osobností, jejichž pracovní náplní je ochrana přírody, a tak se přímo nabízí jejich velký koníček, kterým je malování. Oba milují Šumavu a její zákoutí a oba mají svá krásná místa. Šumava je pro ně krajinou s duší poutavou a jejich obrazy o tom vypovídají.

Vernisáž výstavy obrazů Pavla Hubeného a Aleše Šulce ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Vernisáž a celou výstavu uvedl starosta Volar Vít Pavlík, který je zároveň předsedou Asociace jihočeských výtvarníků. Ten v krátkém slově představil oba umělce a jejich dílo. Poděkoval také, že lidé přišli i v této složité době v pěkném počtu. Dodal, že bez kultury a dalšího umění to v podstatě nejde. "Děkuji za to, že jste přišli a ukázali, jste, že i v této době máte na společenské dění čas," zněla jeho slova.

Poté předal slovo panu Štormovi, který oba autory představil i s jejich tvorbou. Ta se váže ke krajině a zejména k Šumavě. Vyzdvihl jejich cit a zejména to, jak oba autoři svým obrazům dokáží dát duši, což je u kumštýřů velmi důležité.