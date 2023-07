Starosta města Jan Bauer, děti z příměstského tábora Jógy v denním životě, senioři a příznivci SeniorPointu Prachatice a další dobrovolníci se sešli, aby společně namluvili pro nevidomé a seniory s vadami zraku nové číslo SeniorPoint Pressu čísla 3/2023.

Starosta města Jan Bauer, děti z příměstského tábora Jógy v denním životě, senioři a příznivci SeniorPointu Prachatice a další dobrovolníci se sešli, aby společně namluvili pro nevidomé a seniory s vadami zraku nové číslo SeniorPoint. | Foto: Hanka Rabenhauptová, Zdeněk Krejsa

A co se v něm dozvíte? O úvodník se postaral Jeroným Klimeš, český psycholog, rodák z Prachatic, který píše o životě, přípravě na stáří a také proto název I ve stáří platí, že každý si lehne, jak si (pár dekád před tím) ustele. Přidáváme pozvání na konferenci Jak pečuje smyslovka? 11.9.2023, na zámku Kratochvíle, kde bude osobně Jeroným Klimeš vystupovat.

V SeniorPoint Pressu jsou zprávičky z minulosti, tedy dávné minulosti od Pavla Fencla, který vyhledal příběh Policejní hodinka ze Zájmů Pošumaví z roku, 1935, ale také nedávné, bohužel již minulosti, z akcí, které v SeniorPoinbtu proběhly, ať to bylo setkání s Rozárkou, papouškem a lektory Romanou Bočkovou a Michalem Vanišem, nebo dvě úspěšné výstavy Umíme se postavit na vlastní nohy, či Svatby, včera dnes a zátra, nebo Nechyběla vzpomínka na setkání s ředitelkou Boženou Jirků z Nadace Charty 77, při oslavě 30 let nadace a předání žezla Jolaně Voldánové.

Mnoho užitečných pozvánek, rad a informací, například o podpoře Nová zelená úsporám Lingt, přednáškách v KC Na půdě s MAS Šumavsko, rady z Občanské poradny v Prachaticích, pozvání na konferenci o multikultuře v září, nebo pozvánky na výstavu Keep respect Prachatice (plakátů na téma handicap), či fotografie Úsměvy aneb smích ve fotografiích Hany a Karla Rabenhauptových.

V příloze SeniorPoint Pressu se můžete zapojit do řady hádanek, kvízu, křížovky a také se zapojit do soutěže.

Natáčení s redaktorem Václavem Malinou jsme si všichni užili. Pan starosta Jan Bauer svůj text přečetl, stejně jako zastupitel Zdeněk Krejsa na první dobrou. Pozadu nezůstali ani senioři „bývalí herci ochotníci, ale i všichni ostatní dobrovolníci. Je skvělé, že se zapojily tentokrát i děti a to Stelinka, 7 let, Anežka, 10 let a Jaroušek, 8 let se svými staršími kamarády Tinou a Tomášem.