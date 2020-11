Nová výstava zdobí okna KreBulu

KreBul, o. p. s. každý měsíc realizuje výstavy ve svých prostorách na Zlaté stezce. Vidět jste mohli např. "Sbíráš, sbírám, sbíráme" či "Židovské tradice a zvyky". S novým měsícem také tradičně přichází nová výstava, která tentokrát netradičně zdobí okna neziskové organizace u Štěpánčina parku. Při cestě okolo KreBulu se můžete podívat na to, co běžně děláme a co nás baví. Co baví vás, co vám dělá radost i přes omezené možnosti? Můžete nám poslat své fotografie (krebul@krebul.cz).