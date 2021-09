Na návštěvníky se pochopitelně těší zvířata, která žijí nočním životem i ta, která se po běžném provozním dni odebírají ke spánku. Pro všechna bude šrum a neobvyklý ruch zpestřením života. U grilu se postaráme o Vaše chuťové buňky, mlsné jazýčky a dojde na kouzlení a čarování. Přijďte se tak trochu bát do potemnělé zoo, všichni se na vás moc těšíme. Začínáme v 18:30. Počet návštěvníků na akci není limitován.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.