Monika Šavlová z Kladrub u Stříbra jezdí za příbuznými na jih Čech. V našem kraji nezapomíná navštěvovat krásná místa, podnikat výlety, ale také navštěvuje hřbitovy, místa posledních odpočinků příbuzných. Tentokrát se musela potýkat s problémy s vodou.

Monika Šavlová navštívila jihočeské hřbitovy | Foto: Monika Šavlová

Kdykoliv jedeme na návštěvu k příbuzným do jižních Čech, zastavujeme u hrobů manželových prarodičů, abychom jim zde zapálili svíčku a on zavzpomínal na časy dětství, kdy se mu vždy bezmezně a s láskou věnovali. Stejně tak tomu bylo i v polovině září. V Heřmani nedaleko Písku je dominantou obce jednoznačně kostel sv. Jiljí, románsko-gotická stavba z 1.poloviny 13. století. Právě on je lemován hroby pozůstalých a opatřen úhlednou zdí. Správce hřbitova své práci rozumí. Vzhledem k problémům s vodou u vstupních vrat umístil informační ceduli, kde je možno vodu na zalití květin na hrobech načerpat.