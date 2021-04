Pondělní návrat do lavic jsme zahájili v malotřídní škole ve Zbytinách netradičně, projektovým dnem „Zpátky ve škole.“

Základní škola ve Zbytinách přivítala zpět své děti. | Foto: Archiv školy

Při přípravě prvního dne, kdy jsme se po dlouhé době všichni setkali, jsme s kolegyněmi myslely na to, že není důležité začít opakovat probranou látku, či snad probírat ihned novou, ale prvotním a nejzásadnějším zájmem je vytvořit pocit bezpečí. V pondělí jsme investovali do psychické přípravy dětí, naladění se na společnou práci, na kamarády a paní učitelky. Podporovali jsme pocit sounáležitosti a vzájemné pozornosti. Nechali jsme prostor na sdílení a ventilaci emocí dětí slovně, ale i technikou arteterapie. Dovednosti kooperace, práce s textem a rychlé reakce jsme si ověřili při hledání pokladu. Tento úkol vytáhl děti také na čerstvý vzduch a pomohl jim dostat energii dynamicky ven.

Den byl krásný. I přes roušky jsme na sobě vnímali úsměvy a radost, že jsme zase spolu. Všem zářily oči. Přeji všem, ať spolu setrváme v dobré náladě a ve zdraví co nejdéle.