Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našly nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova invaze často velmi početných skupin netopýrů do městských bytů, sálů nemocnic či chodeb úřadů. Záchranné stanice v takových případech vyjíždějí netopýry pochytat a vypustit zpět do přírody. Vyčerpaným jedincům pak poskytují i několikadenní léčebnou kůru. Ač sezóna záletů teprve začíná, stanice už přijaly celkem 1214 netopýřích zbloudilců.

Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se můžete setkat s netopýrem rezavým. Netopýr hvízdavý je jeden z našich nejmenších netopýrů a živí se létajícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny. Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se velice špatně vyhání a není snadné ho jen tak chytit.

Některé invaze jsou co do počtu jedinců velmi intenzivní. Netopýří návštěva může čítat až stovky jedinců. Rekord činí 431 netopýrů, kteří byli v loňském roce odchyceni v libereckém bytě v jediné místnosti. Minulý rok v období srpna a září záchranné stanice takto pomohly celkem 2 696 netopýrům, což je 2x více než v roce 2022. Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Své o tom ví i liberecká nemocnice, ve které se loni ubytovalo přes 300 netopýrů. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. Prozatímní letošní rekord pochází opět z Liberce. Záchranná stanice Archa musela vysvobodit 300 netopýrů hvízdavých ze zasedací místnosti liberecké policie a dalších 225 z libereckého bytu! Další podobné zálety do obytných prostor pak musela řešit záchranná stanice Jinačovice v Brně (152 jedinců) a záchranná stanice DES OP v Plzni.

Netopýři se do obydlí dokážou dostat i oknem na větračku. Takže se jako prevence doporučuje úplné zavření oken nebo instalace sítí proti hmyzu. Řešení je to levné a efektivní, a i když se může zdát banální, neuvěřitelně pomůže záchranným stanicím, kterým se tak zmenší počet výjezdů. Toto opatření by měli lidé dodržovat i ve vlastním zájmu, protože taková kolonie netopýřích záletníků dokáže pěkně zdevastovat byt.

Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. Odchyt netopýra na vlastní pěst nedoporučujeme. V případě netopýřího návštěvníka se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám ve všem rádi poradí.

Kontakty na záchranné stanice naleznete zde: www.zvirevnouzi.cz Centrální dispečink záchranných stanic je na telefonu 774 155 155. Pro podrobnější informace o životě netopýrů doporučujeme i návštěvu webové stránky Českého svazu ochránců přírody Nyctalus www.nyctalus.cz, který provozuje i SOS netopýří linku 731 523 599.

Alžběta Čechová, Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody