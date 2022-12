Nasadit klobouky, začínáme! Ve Volarech si užili focení v dobových kostýmech

Zimní čas je pro pracovnice Musea Fotoateliér Seidel náročným obdobím a znamená pro ně velké pracovní vytížení. Dámy vyjíždějí víkend co víkend mimo Český Krumlov, kde má ateliér sídlo, do mnoha částí našeho regionu. Pravidelnou zastávkou jsou již několik let také Volary, kde fotí zájemce v dobových kostýmech. Letos vznikaly snímky před zajímavým motivem zasněžené krajiny.

Ve Volarech si lidé užívali focení v dobových kostýmech. | Foto: Ladislav Beran

Zaměstnanci musea i KIC Volary v čele s jeho ředitelem Jaroslavem Pulkrábkem připravovali na focení společenské róby pro zimní období. Dámy oblékaly slušivé kabáty, stylové sukně či dlouhé šaty, a nádherné halenky. Muži zase košile, svetry sáčka a stylovým doplňkem byla i pěkná čepička, nebo klobouk. Zkrátka dýchla na nás doba, kdy móda byla krásná a etika na prvním místě. O fotografování se dozvěděl i muž, který vylezl na štíty velehor a s lanem a cepínem se nechal také zvětšnit. Byl jím Roman Kozák, volarský zastupitel, výpravčí (nyní z Vimperka) a především známý spisovatel pohádek z prostředí Šumavských lokálek ve Volarech, který je znám zejména jako recesista se smyslem pro lidství a krásný humor. Bylo to velmi pěkné a zábavné fotografování a zejména děti se bavily, i když při jejich pózování před objektivem paní fotografky museli občas vypomoci rodiče, nebo něco k zaujetí pozornosti Užili si to nakonec všichni - malý i velcí a samozřejmě i zaměstnanci fotoateliéru Seidel měli radost, že ve Volarech byl o fotografování velký zájem. Za článek a fotky z focení děkujeme Ladislavu Beranovi z Volar