ZADOV-KOBYLA: denně v provozu 4sedačková lanová dráha a malý vlek v době 8.30-16.00 a denně mimo pondělí i od 18.00 do 21.00 hod. Pohyblivý koberec v provozu denně od 8.30 do 16.00 hod. Otevřeny 4 sjezdovky, lyžařskáškola, půjčovna se servisem, 3 občerstvení.

ROZHLEDNA SKOKANSKÝ MŮSTEK:

do 31. 1. denně od 9 do 15.30 hod. a od 1. 2. do 20. 3. je denně od 9 do 16 hod. otevřena rozhledna i lezecká stěna.

LANOVÁ DRÁHA ZADOV-CHURÁŇOV, U HOREJŠŮ:

1sedačková lanová dráha Zadov – Churáňov je mimo provoz, malý vlek U Horejšů denně v provozu v době od 8.30 do 16.00 a od 18.00 do 21.00.

Otevřena 1 sjezdovka.

NOVÉ HUTĚ:

od 14. 1. denně v provozu 3 vleky v době od 8.30 do 16.00, otevřeny 3 sjezdovky, 2 občerstvení.

Stav lyžařských běžeckých tratí:

Poslední úprava běžeckých lyžařských tras proběhla 11. 1. dop. v těchto úsecích:

- Lyžařský stadion a horní churáňovské louky,

– Zadov (U Lenců) – Pláně – s odbočkou k rozhledně.Kvalita stop je místy zhoršená vlivem nižší sněhové pokrývky, zvláště a na loukách.

Lyžařské trasy jsou standardně upravovány malou rolbou s dvěma stopaři pro klasický styl nebo velkou rolbou probruslení: Více info na: www.lazadov.cz/la/bezky.asp nebo https://bilestopy.cz/map/area/sumava/churanov nebohttp://bilastopa.cz/cs/category/zadov/.

SKIBUSY:

Na večerní lyžování:

1. je až do 19. 3. 2020. ve st, pá a so v provozu skibus Písek-Strakonice-Volyně-Čkyně-VimperkZdíkov-Stachy-Zadov a zpět. Odjezd z Písku v 16.10, zpět z Kobyly v 21.10.

2. je až do 19. 3. 2020 v pá a so v provozu skibus Vimperk-Zdíkov-Stachy-Churáňov a zpět. Odjezdz Vimperka v 17.17, zpět z Kobyly v 21.10.

Na denní lyžování:

1. je denně a zdarma až do 20. 3. 2020 v provozu skibus Vimperk-Zdíkov-Stachy-Kůsov-Nový DvůrZadov, Kobyla-Churáňov, Lyžařský běžecký stadion a místní skibus. Odjezd v 8.10 z Vimperka,zpět v 16.28 z Lyžařského stadionu na Churáňově.

2. Jsou dle jízdních řádů v provozu jihočeské zimní linky z Č. Budějovic přes Prachatice, Vimperk, Stachyna Zadov, a z Tábora přes Písek, Strakonice, Vimperk, Borová Lada na Kvildu. Spoje na sebe navazují,sleva na skipas při předložení jízdenky na pokladně.Více info na: https://www.lazadov.cz/la/skibusy.asp

Ostatní:

Silnice jsou se zimními pneumatikami sjízdné bez problémů, na vozovkách místy leží posypaná vrstvauježděného sněhu nebo náledí. Parkoviště na Kobyle jsou v pracovní dny volná.

Po zaplnění tohoto parkovištěje možnost použít dolní parkoviště "U Puchru", odkud jezdí denně a zdarma až do 20. 3. 2022 kyvadlovádoprava na Kobylu a Lyžařský stadion Churáňov a zpět do Nového Dvoru. Prosíme, parkujte pouze navyznačených parkovištích (možnost odtažení)! Zákaz parkování podél hlavní komunikace - je tímbráněno průjezdu autobusů, složek IZS a zásobování!!!

Aktuální zpravodajství najdete na www.lazadov.cz

Petr Vondraš, Zadov