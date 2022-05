Co pro vás znamená pohyb? Životní styl. Je pro mě přirozené se každý den hýbat. Nesportovala jsem akorát v hodně pokročilém stádiu těhotenství a těsně po porodu. Jinak jsem v pohybu pořád a jinak si to ani nedovedu představit, nejen kvůli udržení psychické pohody, ale i dobré fyzické kondice.

Měla jste někdy úraz, po kterém jste se bála, že se budete muset sportu vzdát?

Během své kariéry jsem naštěstí vážnější úraz neměla. Jediné, co mě dlouhodobě trápilo, bylo rameno. Hrozila mi operace ramenního kloubu, kvůli které bych musela na čas s tenisem přestat. Hodně jsem se té operace bála a snažila jsem se jí vyhnout, což se mi nakonec podařilo díky cvičení.

Letos jste se stala tváří projektu Run and Help, který pomáhá lidem s handicapem. Co vás na něm zaujalo?

Líbí se mi, že je projekt spojený s Kontem Bariéry, které je pro mě respektovanou charitativní organizací. Dlouhodobě sleduji její aktivity, a velmi mile mě proto překvapilo, když jsem dostala nabídku stát se ambasadorkou charitativních běhů. Můžu pomáhat ve spojení s pohybem a moc se na to těším.

Jaký je váš vztah k běhání?

Přiznám se, že běhání není můj nejoblíbenější pohyb. Ale vím, že je to nejlepší způsob, jak se dostat do kondice, nebo shodit přebytečná kila. A báječné na běhu je, že k němu potřebujete jen kecky a můžete se rozběhnout kamkoli. Loni jsem se s kamarádkami připravovala na jeden pražský běh, který jsem nakonec neodběhla, protože ho protipandemická opatření přesunula do období, kdy už jsem tančila ve StarDance. Teď ale s lepšícím se počasím plánuji běhu dát znovu šanci.

Patří i charita do vašeho života?

Patří a velkým dílem. Od roku 2011 jsem pořádala tenisové aukce, kde jsem dražila různé předměty z důležitých sportovních utkání nebo olympiád. Nejenom své, ale třeba i jiných sportovců. V roce 2017 jsem také založila Fond Andrey Hlaváčkové, který finančně podporuje handicapované děti. Časem bych moc ráda uspořádala zase nějakou větší sbírku. Ještě mi doma třeba zůstala raketa Sereny Williams nebo chytací rukavice Petra Čecha.

Uvidíme vás ještě na kurtech, třeba i v roli trenérky? Nebo chcete zůstat u moderování?

Nemám plány vracet se na tenisový kurt, letos plánuji ohlásit konec kariéry. Trenérkou se asi také nestanu. Baví mě třeba dělat zážitkové tréninky, to je spíše taková legrace. Můžete si zakoupit trénink a strávit se mnou příjemný den na kurtu. V tuhle chvíli bych chtěla zůstat u moderování, práce moderátorky mě opravdu moc baví a nebránila bych se ani novým příležitostem v tomhle oboru.

Do svého rozhlasového pořadu si čas od času zvete i handicapované sportovce. Čí příběh vás nejvíc oslovil a proč?

Měla jsem v pořadu již několik handicapovaných sportovců, dokonce i předsedu paralympijského výboru. Vždy mě jejich příběhy ohromně baví. Jsem moc ráda, že Radiožurnál sport dává takovým příběhům prostor.