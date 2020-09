Moderátor Vojtěch Jirkovský na úvod přivítal přítomné diváky a uvedl bohatý program. Celé Den i noc zahájila skupina Trnky Boys z Vimperka, Jirka, Laco, Milan a Karel působí na hudební scéně již 35 let. Tito kamarádi hrající zejména Country je známá zejména na Prachaticku, ale znají ji i příznivci tohoto žánru v kraji i jeho hranicemi zejména z malých festů či country bálů. Trnky Boys naladili přítomné na pozitivní notu a program se rozjel.

Zajímavé soutěže, jako třeba držák, kdy se muselo v podporu ležmo na předloktí vydržet co nejdéle. Děti, ženy a muži to měli opravdu těžké.

Historik pan Čepička z Vimperka působivě a zajímavě mluvil o Zlaté stezce, která přecházela i Kubovou Hutí a zde neopomněl, ani na domácí, když připomenul historii ke Kubovce, jak se obci, která je 1000 m. nad mořem a zdejší železniční stanice je nejvýše položenou v Česku říká.

Kamarádi z pískoviště přinesli zejména folkovou hudbu a připomněli dobu Porty, Slunovratů a dalších podobných festivalů tohoto žánru. Pokračoval trojboj hodem kládou a řezáním polenem. Po té měl slovo ředitel Národního parku Šumava

Na místě Pavel Hubený, který mluvil nejen o kůrovci, ale i Boubínu a jeho pralese. Diváci měli dotazy zejména k loupání kůry na stojících stromech, ale i ke kůrovci. Pan ředitel kvalifikovaně odpovídal a vysvětloval. Přítomní se tak dozvěděli, že kůrovec není jen klimatem, ale i velkým suchem posledních let, k loupání stromů na stojato řekl, že to je velmi náročná, až horolezecká práce a Boubínský prales okolo je ukázka, jak to v přírodě je. Poutavá diskuse končila potleskem a poděkováním. Skupina Goji zahrála již v podvečer i začínající noci a její program eko, ezo, bio, free – folkové zhudebnění básní v životě i povšechném lidství. Toto hudební seskupení z Hradce Králové zahrálo skvěle a zpěvačka Bára Petříčková svým zpěvem mnohé nadchla. Hudba mnoho žánrů od balad přes romské písně až po židovské žalmy nadchla.

Volarská fotografka Lucie Rambousková po dvacáté hodině přivezla prezentaci fotografií ze Šumavy a jízda čtyřmi ročními období byla úchvatná. Z nejvyšší hory Šumavy Gr.Arber (Velkého Javoru), Pancíř, Luzný, Plechý, Třístoličník a Hochstein do údolí plných mlh a oparů a samozřejmě nechyběla tolik fotografkou oblíbená zima a mrazy. Panoramata Alp a kopců v dáli, byla úžasná. Nechyběly řeky Vydra, Křemelná, Vltava ani Lipno. Byla to krásná třicetiminutová jízda, která se moc líbila.

Závěr patřil skupině N.a. vostro a to byl mazec neboť keltský styl byl vyvrcholením celé akce a rozehřál, i když již byl dost velký chlad.

Dodejme, že v silovém trojboji vyhrál v dětské kategorii David nadějný vimperský fotbalista, mezi ženami paní Dana a mezi muži to byl pan Míra.

Třetí ročník benefice Až na Vrcholky hor se vydařila. Počasí bylo tak akorát, i když některým zejména ženskému pohlaví zalézala zima za nehty, ale v dece vedle své polovičky to tak hrozné nebylo a komu byla zima, vedle rozdělali domácí ohýnek, tak že se kdokoli mohl ohřát.

No a tak jak řekl moderátor Vojtěch Jirkovský za rok v 1000 metrech kubovohuťských opět nashledanou.

Na závěr dodejme, že výtěžek ze vstupného byl darován Domu klidného stáří v Pravětíně.

Ladislav Beran