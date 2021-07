V sobotu 19. června viděli návštěvníci Jeleních Vrchů v obci Nová Pec první letošní ukázku plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Koná se už 24. novodobá plavební sezona. Děkujeme Hynkovi Hladíkovi a Pavlovi Štětinovi za zaslané fotky.

První ukázka plavení dřeva na Jeleních Vrších | Foto: Hynek Hladík

Stavba "modré stuhy" plavebního kanálu začala v květnu roku 1789, první etapa skončila v roce 1793, když dospěla do oblasti dnešních Jeleních Vrchů. Pokračování se kanál dočkal zhruba o 30 let později, kdy kanál dosáhl až téměř k bavorským hranicím. Plavební kanál, kterému se tehdy říkalo Krumlovsko-vídeňský, sloužil téměř 100 let pro plavení palivového dříví ze severních úbočí Šumavy především na schwarzenberské panství Český Krumlov pro tehdejší císařské hlavní město Vídeň. V druhé polovině 19. století s nástupem uhlí, kterým se začalo topit, poklesl zájem o šumavské dřevo, proto v roce 1891 byla vídeňská plavba ukončena.