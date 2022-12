Cink, cink, cink…, buch, buch, buch… ozývá se za dveřmi. „Co to je? Kdo to je?“ ptají se potichounku děti paní učitelky. V tu chvíli vchází do třídy vysoká čepice Mikuláše, za ní září andělské vlasy a nechybí ani veliké čertovské rohy. Ale děti se čerta nebály, protože jak zní čertovský zákon? „Jen ty zlobivé si mohu odnést do pekla“, brblal si čert pod nosem.

I když strach neměly, stejně pro ně setkání bylo zkouškou odvahy, ty nejstatečnější si s čertem dokonce podaly ruku. Mikuláš si popovídal se všemi dětmi, na každého našel v kouzelné knize chválu, ale i něco, v čem by se měl polepšit. A protože se nakonec ukázalo, že básničky a písničky o Mikulášovi, čertech a andílcích holčičky a kluci zvládli výborně, všichni dostali od anděla mikulášskou nadílku.