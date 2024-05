Na oblastní soutěži mladých zdravotníků změřili své síly a dovednosti žáci ze zdravotnických kroužků z 12 základních škol z okresu Prachatice, celkem soutěžilo 22 družstev.

Poprvé po 15 letech jsme během soutěže pořádně zmokli, ale soutěžící i organizátoři se nezalekli a soutěž proběhla až do konce. A za to jim patří veliká pochvala. Zahájili jsme ještě v suchu a s optimismem, co se týká nejen počasí. Za organizátory celé akce všem soutěžícím přáli mnoho úspěchů zástupci pořádajících organizací, předsedkyně Oblastní výkonné rady Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice a hlavní rozhodčí soutěže Silvie Alžběta Chmelíčková, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Prachatice pan Milan Raba a za Územní odbor Policie ČR mluvčí Martina Joklová.

K přivítání se připojili také starostka Města Vimperk Jaroslava Martanová a místostarosta Města Prachatice Jakub Nepustil. Někomu se dařilo lépe, někdo se nechal zaskočit, někdo měl kolem sebe početné obecenstvo… Na soutěžních stanovištích se děti setkaly nejen s ošetřením různých poranění, musely si poradit s otravou léky, amputací ruky, poraněním kloubů, transportem zraněných, obvazovou technikou a také s hasičskými dovednostmi. Letos jsme připravili i nesoutěžní stanoviště, kde bylo velmi důležité zhodnocení situace. Soutěžící tak měli možnost setkat se s nebezpečným agresorem anebo s hádankou, zda lední brusle na nohou začátkem května znamenají, že první pomoc již poskytovat nemusíme.

O umístění družstev pak rozhodovalo i několik málo bodů a výsledky byly někdy velmi těsné. Vítězi na 1. i 2. stupni byla ZŠ Vacov. Obě družstva tak postoupila na krajské kolo 27. května na Kramolíně. Moc děkujeme partnerům HZS Prachatice, SZŠ a VOŠS České Budějovice, pracoviště Prachatice, Policie ČR, DDM Prachatice, ZŠ Netolice a ZŠ Vodňanská za pomoc s organizací akce. Obrovský dík patří všem dobrovolníkům, kteří nelitovali svého času a podíleli se na přípravě soutěže, ať už jako rozhodčí, figuranti nebo organizační pracovníci.

A co na to paní učitelky, které se o výuku první pomoci na školách zasloužily nejvíce?

Eva Hejlková, Jana Slepičková, ZŠ Čkyně: Cítím potřebu předávat dětem základy první pomoci, které se jim budou hodit v životě. Oceňuji přístup těch, kteří se v této oblasti vzdělávají dobrovolně a rádi.

Daniela Reindlová, ZŠ Stachy: Kroužek vedu už 5 let, protože děti o něj mají zájem.

Pavlína Kopáčiková, ZŠ Vacov: Kroužek vedu 15 let (nejsem si jistá J ) . Myslím si, že co se děti na kroužku naučí, je do jejich dalšího života velmi důležité. A dokonce se mi to i potvrdilo, když v případě potřeby neváhaly pomoci.

Alena Braunová, ZŠ Borová Lada: Zdravotníky připravuji každý rok již dost dlouho a ani nevím, kdy jsem s tím začala. Přípravu i soutěž považuji pro život za velmi důležitou.

Veronika Roučková, ZŠ Husinec: K založení zdravotnického kroužku mě vedla myšlenka, že každý by měl mít zájem o životy a zdraví nejen své, ale i ostatních. Každý by měl mít povědomí o první pomoci.

Jana Hlinková, ZŠ Šumavské Hoštice: Kroužek vedu od roku 2022, přijde mi hodně důležité, aby děti uměly první pomoc a hlavně se nebály.