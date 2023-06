/VIDEO, FOTO/ Opět plný kinosál přivítal muzikanty volarské Základní umělecké školy, kteří se při slavnostním koncertu loučili s letošním školním rokem. S muzikanty trošku „cloumala“ tréma, diváci se těšili. Koncert, který tentokrát zahájili trubači fanfárou, je totiž unikátní.

Slavnostní koncert ZUŠ Volary. | Video: Ladislav Beran

První aplaus navodil pohodovou atmosféru. A po té již paní učitelka Petra Kaczková, která hudebním večerem prováděla, představila program a také jednotlivé muzikanty hudebníky a jejich úspěchy, kterých letos na poli uměleckém dosáhli. Na programu byla hudba starých mistrů, lidové a moderní melodie, zahráli muzikanti na klavír dvouručně i šestiručně, na keyboard či trumpety. Nechyběly flétny ani bubny.

Opět to bylo pohlazení po duši, kdy mladí umělci předvedli ojedinělý koncert s výbornou choreografií, kterou překvapil zejména saxofonový soubor SaxWorkEnsemble, který zahájil v leže zajímavý a moc pěkný kousek. Závěr pak tradičně patřil V – Bandu pod taktovkou umělecké vedoucí Kateřiny Pavlíkové. Letos to bylo od tajemného filmového Agenta 007, přes Mission Impossible po The Incredibles,