Za každý nachozený kilometr zmizí z oceánů deset plastových lahví. To je projekt, do kterého se zapojila mateřinka ve Strunkovicích nad Blanicí. I díky nim bude svět čistější.

Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí pomohla čistit oceány. | Foto: Archiv MŠ Strunkovice nad Blanicí

Společnost Adidas a Parley for the Oceans již počtvrté zorganizovala charitativní akci "Run for the Oceans" s cílem zvýšit povědomí o znečištění světových oceánů. Této akce se mohl zúčastnit kdokoliv na Zemi a pomoci tak sportem (běh, chůze, nordic walking, jogging či jízda na vozíku) vyčistit oceány od plastů. Za každý kilometr mezi 28. květnem a 8. červnem pak vyberou společnosti Adidas a Parley plastový odpad v hmotnosti ekvivalentu deset plastových lahví z pláží a ostrovů.

MŠ Strunkovice nad Blanicí celkem zaznamenala 34 km a vyčistila tak oceány a okolí od 340 ks pet lahví. Úžasné! Paní učitelky s dětmi zavítaly například na místní letiště, do vedlejší vesnice Žíchovec či k bioplynové stanici. Děti během svých cest překonávaly různé přírodní překážky a zažily spoustu nového dobrodružství, zábavy a hlavně hrdosti z nachozených kilometrů.