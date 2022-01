Celý týden se v MŠ Paraplíčko nesl v duchu příprav na svátek Tří králů. Četli jsme si, vyprávěli si a hráli příběh Melichara, Kašpara a Baltazara. Zjistili jsme, že to byli vlastně mudrcové, a to nakonec svým jednáním dokázali.

Vyráběli jsme koruny, zdobili je, malovali jsme na ně písmena. Vzpomínali jsme také na babičky a dědečky z Domova seniorů Mistra Křišťana. Tam jsme dřív chodili v rámci projektu „Mezi námi“. Tam jsme si společně kdysi užívali jedno dopoledne v týdnu. Nyní si jenom zamáváme, když jdeme po šnečí cestě.

"Štěstí, zdraví vinšujeme vám…" Komu jinému bychom to měli přát než našim blízkým. Tak jsme trochu mudrovali, až jsme to vymysleli. Proběhlo pár telefonátů a plán jít popřát a potěšit klienty Domova seniorů Mistra Křišťana byl jasný.

Stříhání a zdobení korun nám dalo pěkně zabrat - je třeba se v nich ukázat! Ve čtvrtek 6. ledna 2022 vyrazila 2., 3. a 4. třída na koledu se záměrem potěšit všechny ty, kteří v domově žijí. Zpívali jsme, popřáli jsme, ale hlavně jsme byli trochu spolu a viděli jsme se, i když jsme se úplně nepotkali. Pravidla se musí dodržovat.

Sestřičkám, ošetřovatelkám, prostě všem dalo mnoho práce obléct babičky a dědečky, zabalit je do dek a dovést je před okna jídelny. My jsme dokázali, že je máme rádi, že umíme na jejich tvářích vytvořit úsměv a vrátit jim naději, že bude lépe. Opravdu se smáli a byli šťastní. To nám udělalo velkou radost (čokoládové medaile také).

Koleda se vydařila na celé čáře. Hodně zdraví, štěstí a brzy na viděnou…

Za článek děkujeme Lence Cháberové a za fotky Mirce Studené z MŠ Česká - Paraplíčko