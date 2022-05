Program nabízí vimperský Majáles opravdu pestrý – headlinerem bude stálice české klubové i festivalové scény Mig 21, v jejímž čele stojí charismatický frontman Jiří Macháček. Po jejich boku vystoupí také oblíbení Wohnout, lákadlem pro mladší publikum je pak slovenský rapper Gleb a kometa posledních let Calin. Odpolední program bude patřit kapelám Aneta & The Soul Uncles, Jandanos a Nixon Lads.

Bohatý je také doprovodný program – nejen v samotném areálu, ale i v týdnu před. Už o minulém víkendu totiž v centru města vyrostla speciální zóna, kde se během tohoto týdne konají různé besedy, přednášky, PechaKucha Night, stand up nebo třeba cyklistický závod. Odsud se Majálesové dění přesune právě do bývalého letního kina, kde kromě již zmíněného hudebního programu nebudou chybět také nejrůznější úkoly pro malé i velké, fotokout nebo nejrůznější gastro stránky, které potěší chuťové pohárky všech návštěvníků.

Jedno je jisté – kultura je zpátky a to je dobře! Ještě víc než kdy dřív je ale důležité kulturu podporovat a to nejen ve velkých městech, ale i v těch menších – třeba jako právě v sobotu ve Vimperku!

Vstupenky:

450 Kč / předprodej v Infocentru Vimperk, Kavárně ve skále a Café Mráz

460 Kč/ předprodej v síti Fox Ticket

250 Kč / děti 6-12 let (pouze na místě)děti do 6 let zdarma

Rodinné vstupné:

1000 Kč / 2 dospělí + 1 dítě 6-12 let

1100 Kč / 2 dospělí + 2 děti 6-12 letT

yto vstupenky jsou k dostání pouze v síti Fox Ticket, k částce je potřeba vždy přičíst manipulační poplatek za platbu 20 Kč.

Autor: Šimon Blaschko